Romanya'da hükümet düştü

Romanya'da hükümetin düşürülmesi için sunulan gensoru önergesi, mecliste yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi. Romanya Meclisi'ndeki oylamaya katılan 402 milletvekilinden 281'i gensoru için "evet" oyu kullanarak mevcut kabineyi düşürdü.

MUHALEFET BLOKU BİRLEŞTİ

Merkez sol Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) tarafından, Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümete karşı başlatılan girişim başarıyla sonuçlandı. Romanya'nın en büyük partisi konumundaki PSD ile AUR ve PACE-Öncelik Romanya’nın sunduğu önergenin kabul edilmesiyle Bolojan hükümeti resmen düşmüş oldu. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Başbakan Bolojan oylama sürerken meclis salonundan ayrıldı.

GEREKÇE: "BOLOJAN PLANI"

Kabul edilen gensoru önergesinin, "Ekonomiye zarar veren, halkı yoksullaştıran ve devlet varlıklarını hileli satmayı amaçlayan 'Bolojan Planı' durdurulsun" başlığıyla hazırlandığı belirtildi. Muhalefet, hükümetin ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirerek bu planın ülke geleceğini tehdit ettiğini savundu.

CUMHURBAŞKANI DAN: "BATI YÖNELİMİ KORUNACAK"

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, oylamadan önce yaptığı açıklamada iç siyasetteki değişime rağmen stratejik duruşun değişmeyeceğini vurguladı. Dan, sonuç ne olursa olsun ülkesinin "Batı yönelimini" korumaya devam edeceğini kaydetti.

İSTİFALARLA BAŞLAYAN SÜREÇ

Haziran 2025'te güvenoyu alarak göreve başlayan Bolojan hükümetinde kriz, 20 Nisan'da PSD'nin siyasi desteğini geri çekmesiyle tetiklenmişti. 23 Nisan'da kabinedeki 7 PSD'li bakanın istifa etmesinin ardından, AUR da PSD ile birlikte gensoru önergesi hazırladığını duyurarak hükümete karşı cephe almıştı.