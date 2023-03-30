Rumlardan peş peşe kışkırtma hamleleri: Londra ve Güney Kıbrıs

Kıbrıs sorunuyla ilgili konferans vermek üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum ve Yunanlardan oluşan bir grubun engellemesiyle karşılaştı.



Ersin Tatar’ın aracını önü, konferansın yapılacağı Kings College'a girişi sırasında, Yunan öğrenci grubu tarafından kesilmek istendi.



Güney Kıbrıs ve Yunanistan bayrakları taşıyan grup, Tatar’ın konvoyunun geçişi sırasında “Kıbrıs Rum'dur, Türkiye Kıbrıs’tan dışarı" sloganları attı. Ersin Tatar’ dinlemek üzere konferansa gelen Türk gençler de alkışlarla gruba tepki gösterdi.



Grup, üniversitedeki güvenlik görevlilerince dağıtılırken, Ersin Tatar konferans programına devam etti.



Ersin Tatar, olayla ilgili olarak, “Kıbrıs Türk halkının sesinin duyulmasına bile tahammüllerinin olmadığını gösterdiler. Biz haklı davamızı her platformda anlatmaya devam edeceğiz” dedi.



Kışkırtma girişimine Ankara’dan da tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliği başta olmak üzere artan görünürlüğünü hazmedemeyen Rumlar agresifleşmeye başladı.” ifadelerine kullandı.



Londra’daki olay sıcaklığını korurken, bir skandal da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yaşandı. Güney Kıbrıs'ın sahil ilçesi Baf'ta uluslararası bisiklet yarışı kapsamında göndere çekilen Türk bayrağı indirildi.



39 ülkeden yarışmacıların katılacağı organizasyon için o ülkelerin bayrakları ilçeye asılmıştı. Rum ve Yunan medyasında yer alan haberlere göre, bazı Rumların tepki göstermesi üzerine Türk bayrağı, Rum yöneticiler tarafından meydandan kaldırıldı.