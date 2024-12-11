Rus stratejist Dugin'den çarpıcı açıklama: “Büyük Orta Doğu Projesi geri döndü”

Rus stratejist Aleksandr Dugin Ulusal Kanal canlı yayınına katıldı. Dugin, Suriye’deki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalar yaptı:

"Öncelikle, bu yaşananları bir özel hareket olarak adlandırmak gerekir. Beyaz Saray'ı terk etmeye hazırlanan Biden ve Amerikan özel servisinin ürünü olarak değerlendirmek gerekir."

Rus stratejist Şam yönetiminin düşmesinin Büyük İsrail ve Kürdistan’ın kurulmasına hizmet edeceğini söyledi:

"Büyük İsrail projesi söz konusudur bu operasyonda. İsrailli siyasetçiler amaçlarını Şam'ı işgal etmek ve eskatolojik, dini temeldeki amaçlarını hayata geçirmek olarak ifade etmektedir."

Aleksandr Dugin, Beşar Esad yönetiminin düşmesinin ardından Kürdistan projesinin hızlandığını belirtti:

"Şu anda Kürt grupların denetimindeki topraklar Batı tarafından desteklenmektedir. Şu anda da serbest kalmış durumdalar çünkü artık Suriye diye bir devlet bulunmuyor. Bence Kürtler, bağımsız kürdistanı yaratmaya çalışacaklar."

Dugin, Büyük Orta Doğu projesinin tekrar yürürlükte olduğunu söyledi: "Şu anda Büyük Orta Doğu projesinin geri dönüşünü gözlemliyoruz. Bunun içerisindeki ana unsur da bağımsız Kürt devletinin kurulmasıdır. Aynı zamanda bu İsrail'in de pozisyonudur."

Rus stratejist Aleksandr Dugin, Suriye’de Rusya ile Amerika’nın, İran ile de İsrail’in karşı karşıya geldiğini belirtti: "Suriye’deki savaş Amerikalılar açısından Ruslara karşı, İsrailliler açısından İran ve Şiilere karşı yürütülen bir savaştır."