Rus ve ABD heyetleri yarın İstanbul'da bir araya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ve ABD heyetlerinin 27 Şubat’ta İstanbul’da bir araya geleceğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Rus ve ABD heyetleri yarın İstanbul'da bir araya gelecek
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Toplantının ana gündem maddesi, her iki ülkenin büyükelçiliklerinin çalışmalarına yönelik engellerin kaldırılması olacak. Doha'da açıklama yapan Lavrov, "Yarın İstanbul’da yapılacak toplantıda, diplomatik misyonlarımız arasındaki engellerin ortadan kaldırılması ele alınacak" ifadelerini kullandı.

Lavrov, toplantının sonuçlarının, iki ülkenin ne kadar hızlı ve etkili bir şekilde hareket edebileceğini netleştireceğini belirtti.

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