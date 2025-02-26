Rus ve ABD heyetleri yarın İstanbul'da bir araya gelecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ve ABD heyetlerinin 27 Şubat’ta İstanbul’da bir araya geleceğini duyurdu.
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Toplantının ana gündem maddesi, her iki ülkenin büyükelçiliklerinin çalışmalarına yönelik engellerin kaldırılması olacak. Doha'da açıklama yapan Lavrov, "Yarın İstanbul’da yapılacak toplantıda, diplomatik misyonlarımız arasındaki engellerin ortadan kaldırılması ele alınacak" ifadelerini kullandı.
Lavrov, toplantının sonuçlarının, iki ülkenin ne kadar hızlı ve etkili bir şekilde hareket edebileceğini netleştireceğini belirtti.