Rusya, ABD'ye büyükelçi atadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Aleksandr Darchiev, ABD'ye Büyükelçi olarak atandı. İstanbul'da dün gerçekleştirilen Rus-ABD heyeti arasındaki görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Darchiev, şimdi ABD'ye atanan Rusya'nın yeni Büyükelçisi oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Rusya, ABD'ye büyükelçi atadı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Aleksandr Darchiev, ABD'ye Büyükelçi olarak atandı. İstanbul'da dün gerçekleştirilen Rus-ABD heyeti arasındaki görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Darchiev, şimdi ABD'ye atanan Rusya'nın yeni Büyükelçisi oldu.

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