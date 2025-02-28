Rusya, ABD'ye büyükelçi atadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Aleksandr Darchiev, ABD'ye Büyükelçi olarak atandı. İstanbul'da dün gerçekleştirilen Rus-ABD heyeti arasındaki görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Darchiev, şimdi ABD'ye atanan Rusya'nın yeni Büyükelçisi oldu.