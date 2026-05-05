Rusya Büyükelçisi Vershinin’den Anıtkabir ziyareti: "Atatürk Rusya’da hayırla yad ediliyor"

4 Mayıs'ta Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Vershinin, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulu Önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma için Anıtkabir'de mozoleye çelenk bıraktı ve Özel Defteri'ni imzaladı.

Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:

Tören kıtası eşliğinde Anıtkabir’e gelen Büyükelçi Vershinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektiren Vershinin, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

ÖZEL DEFTERDE "MİLLİ MÜCADELE" VE "DOSTLUK" VURGUSU

Büyükelçi Vershinin, deftere yazdığı mesajda Atatürk’ün devlet adamlığına ve iki ülke arasındaki tarihi köprülere dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin Ulu Önderi Mustafa Kemal Atatürk’e bu vesileyle hürmetlerimi sunuyor olmaktan ziyadesiyle memnunum. Kendileri, tüm hayatını Türk devlet teşkilatçılığının kuvvetlendirilmesi ve ulusal egemenliğin müdafaasına vakfetmiş bilge ve adil bir devlet adamı olarak Rusya’da bugün de anılmakta ve hayırla yâd edilmektedir.

Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi olarak, temelleri Mustafa Kemal önderliğindeki Türk halkının Millî Mücadele yıllarında atılmış ve sınamaların başarıyla üstesinden gelmiş olan Rusya-Türkiye arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirmek için her türlü çabayı göstereceğim.
Dost Türk halkını selamlıyor, esenlik ve refah dileklerimi sunuyorum!"

