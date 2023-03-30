Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 6-7 Nisan tarihlerinde ticari ve enerji konuları da dahil olmak üzere ikili ilişkileri görüşmek için Türkiye'ye gelecek.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 6-7 Nisan tarihlerinde ticari ve enerji konuları da dahil olmak üzere ikili ilişkileri görüşmek için Türkiye'ye gelecek.
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