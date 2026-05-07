Rusya Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Kiev rejimi ateşkesi ihlal etti
Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, karşılıklı ateşkes suçlamaları ve diplomasi trafiğiyle yeni bir boyuta taşındı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev yönetimini samimiyetsizlikle suçlarken, gözler 8-9 Mayıs tarihlerindeki kritik "Zafer Günü" ateşkesine çevrildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna lideri Zelenskiy’nin 5-6 Mayıs tarihleri için duyurduğu ateşkesi bizzat ihlal ettiğini öne sürerek bu durumu "kanlı bir PR çalışması" olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın da desteklediği 8-9 Mayıs "Zafer Günü" ateşkes girişimi öncesinde Moskova’dan Kiev’e sert bir uyarı geldi: "Provokasyonların sonuçları olur."
MOSKOVA’DAN SERT ELEŞTİRİLER VE TRUMP VURGUSU
Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında sahadaki duruma ve Zelenskiy’nin stratejilerine dair çarpıcı iddialarda bulundu:
Zaharova, Kiev'in kağıt üzerinde duyurduğu ateşkesin sahada hiçbir karşılığı olmadığını, Zelenskiy’nin orduya gerçek bir ateşkes talimatı vermediğini savundu.
Rus sözcü, bu açıklamaların Ukrayna ordusunun zor durumunu gizleme ve Rusya’nın planladığı 8-9 Mayıs barışçıl girişimini sabote etme amacı taşıdığını iddia etti.
Açıklamada dikkat çeken bir diğer nokta ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın 8-9 Mayıs ateşkes girişimine destek verdiğinin belirtilmesi oldu. Zaharova, uluslararası desteğe rağmen Kiev’in ihlallere devam etmesinin "ciddi sonuçları" olacağını vurguladı.