Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna lideri Zelenskiy’nin 5-6 Mayıs tarihleri için duyurduğu ateşkesi bizzat ihlal ettiğini öne sürerek bu durumu "kanlı bir PR çalışması" olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın da desteklediği 8-9 Mayıs "Zafer Günü" ateşkes girişimi öncesinde Moskova’dan Kiev’e sert bir uyarı geldi: "Provokasyonların sonuçları olur."



MOSKOVA’DAN SERT ELEŞTİRİLER VE TRUMP VURGUSU

Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında sahadaki duruma ve Zelenskiy’nin stratejilerine dair çarpıcı iddialarda bulundu:

Zaharova, Kiev'in kağıt üzerinde duyurduğu ateşkesin sahada hiçbir karşılığı olmadığını, Zelenskiy’nin orduya gerçek bir ateşkes talimatı vermediğini savundu.

Rus sözcü, bu açıklamaların Ukrayna ordusunun zor durumunu gizleme ve Rusya’nın planladığı 8-9 Mayıs barışçıl girişimini sabote etme amacı taşıdığını iddia etti.

Açıklamada dikkat çeken bir diğer nokta ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın 8-9 Mayıs ateşkes girişimine destek verdiğinin belirtilmesi oldu. Zaharova, uluslararası desteğe rağmen Kiev’in ihlallere devam etmesinin "ciddi sonuçları" olacağını vurguladı.