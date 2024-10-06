Rusya, Taliban'ı terör listesinden çıkarıyor! Yeni dönem başlıyor

Rusya, Afganistan’da iktidarda bulunan Taliban’ı, terör örgütleri listesinden çıkarma kararı aldı.

Afganistan konulu Moskova formatı toplantılarının 6’ıncısı Taliban heyetinin katılımıyla yapıldı. Rusya’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ülkesinin, Taliban'ın terör örgütleri listesinden çıkarma kararı aldığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da kararın “en üst seviyelerde” alındığını ve yasal prosedürün uygulanmasının ardından yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Afganistan konulu 'Moskova formatı', 2017’de Rusya, Afganistan, Hindistan, İran, Çin ve Pakistan'ın özel temsilcilerinin oluşturduğu 6’lı istişare mekanizması temelinde kurulmuştu. Daha sonra bu formata Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan da dahil olmuştu.

Afganistan'da 2001-2021 yılları arasında yirmi yıl boyunca ABD ve NATO işgaline karşı savaşan Taliban, 15 Ağustos 2021'de başkent Kabil'de kontrolü sağlayarak, ülke yönetimi devraldı.

Taliban kısa bir süre sonra ikinci İslam Emirliği yönetimini ilan etti ve Bakanlar Kurulunu açıkladı.