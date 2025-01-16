Rusya: "Türkiye özerkliğe izin vermez"

Amerika, İngiltere, Almanya ve Fransa Türkiye’yi Suriye’de çözüm için kurulan masadan dışlamak istiyor. Tam da bu dönemde Rusya Dışişleri Bakanı Segey Lavrov, PKK/YPG’ye Türkiye’nin Suriye’de "sözde devlet" kurulmasına izin vermeyeceğini söylediklerini açıkladı.

Lavrov, Kürtlerin haklarının Türkiye, Suriye, İran ve Irak'ta temin edilmesinden yana olduklarını da belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye ve İran'ın da garantör ülke olduğu Astana formatının etkinliğini sürdürdüğünü söyledi.

- Lavrov aslında Türkiye'nin Amerika ve Batı ülkelerle Suriye'de iş birliğine gitmesinin de kuvvetle muhtemel olduğu bir ortamda, Türkiye-Rusya ilişkilerinin seviyesini en azından muhafaza etmek, ve Türk kamuoyuna ve Türk siyasi anlamda kademesinde bulunan yöneticilere bu konudaki yaptıkları ve görüşlerini açıklıyor.

Prof. Dr. Fahri Erenel, Lavrov’un açıklamalarını Ulusal Kanal’a değerlendirdi. Erenel, PKK’nın devletleşmesinin Rusya’nın Doğu Akdeniz’deki varlığı için de bir tehdit olduğunu belirtti.

- Suriye'de eğer konfederal bir yapı varsa Fırat'ın doğusunda kurulacak olası bir Kürt devletinin de bu yönetimde pay sahibi olacağını düşündüğümüzde ve bu yönetimde Amerika Birleşik Devletleri ekserinde hareket edeceğini düşündüğümüzde Suriye'deki Rusya'nın varlığı da ciddi bir sorun haline gelebilecektir.

Erenel, Rusya’nın da Türkiye gibi toprak bütünlüğünü sağlamış bir Suriye istediğini söyledi.

- Ruslar şu anda Çar-Petro'dan itibaren hedef olan sıcak denizlere 2015 yılında ummadık bir zaman ve yerde inmişlerdir. Dolayısıyla bunu koruyabilmeleri için de bölünmüş bir Suriye'den ziyade bütünlüğü sağlanmış bir Suriye'ye ihtiyaç vardır.

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Fahri Erenel, Rusya’nın Suriye’deki varlığını sürdürmek istediğinin de altını çizdi.

