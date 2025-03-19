Rusya ve ABD liderlerinden barış için tarihi görüşme

İki lider, savaşın kalıcı bir barışla sona ermesi ve kapsamlı müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabık kaldılar. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, 30 gün boyunca enerji altyapısına yapılan saldırıları durdurma teklifini kabul etti.

Kremlin açıklaması:

Putin ve Trump arasındaki görüşme Rusya tarafından yapılan açıklamaya göre, Trump'ın 30 gün boyunca enerji altyapılarına saldırmama önerisine Putin olumlu yanıt verdi. Ayrıca, Ukrayna ile karşılıklı olarak 175’er savaş esiri takası yapılacağı ve ağır yaralı 23 Ukrayna askerinin Kiev’e teslim edileceği belirtildi.

Trump'ın talebi üzerine, Kursk bölgesinde kuşatılan Ukraynalı askerlerin hayatlarının bağışlanması konusu da görüşmede gündeme geldi. Kremlin açıklamasında, Putin'in, Trump’a Ukrayna askerlerinin teslim olmaları halinde hayatlarının güvende olacağına dair garanti verdiği ifade edildi.

Kremlin, Putin'in, savaşın barışçıl bir şekilde sona ermesi için yabancı askeri yardımların ve Kiev'e sağlanan istihbaratın tamamen durdurulmasını kilit koşul olarak belirlediğini bildirdi. Ayrıca Putin, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüm için ABD'li ortaklarla kapsamlı bir şekilde çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda, Putin ve Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kalıcı bir barışla sona ermesi gerektiği ve barış harekâtının enerji ve altyapı ateşkesi ile başlamasında mutabık kaldığı belirtildi. Yeni Ukrayna görüşmelerinin de hemen başlayacağı, ayrıca Karadeniz'de ateşkes tesis edilmesi için teknik görüşmelerin yapılacağı duyuruldu.

Öte yandan, Trump ve Putin, stratejik nükleer silahların azaltılması ve İran'ın İsrail'i yok edecek bir konumda olmaması gerektiği konusunda da fikir birliğine vardı.

Beyaz Saray ise, Putin ve Trump'ın savaşın "kalıcı bir barışla" sona ermesi gerektiği ve kapsamlı müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığını bildirdi.