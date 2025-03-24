Rusya ve ABD, Ukrayna krizini çözmek için Riyad’da masaya oturdu!

Rus ve Amerikalı yetkililer, Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir toplantı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Rusya ve ABD, Ukrayna krizini çözmek için Riyad’da masaya oturdu!
Yayınlanma:

Görüşmelerde Rus heyetine, Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ve Federal Güvenlik Servisi Direktör Danışmanı Sergey Beseda liderlik etti. ABD heyetinin başında ise ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Michael Anton yer aldı.

Toplantıyla ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya ve ABD’nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik ortak bir anlayışa sahip olduklarını belirtti. Ancak teknik konuların çözümü için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Görüşmelerde, Karadeniz’de gemi güvenliği konusunun da gündeme geldiğini belirten Peskov, Rus ordusunun Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırılar düzenlememe talimatına uyduğunu kaydetti.

Peskov, “Durumu dikkatle takip ediyoruz. Amerikan meslektaşlarımızın da bunu analiz etme ve değerlendirme fırsatı var” dedi.

Öte yandan, geçtiğimiz pazar günü de ABD ve Ukrayna heyetleri Suudi Arabistan’da görüşmeler gerçekleştirmişti.

İmamoğlu’nun cezaevi öncesi son görüntüsü ortaya çıktı!İmamoğlu’nun cezaevi öncesi son görüntüsü ortaya çıktı!Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

rusya abd
Günün Manşetleri
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 33 konserine soruşturma
Uzmanlar çöl tozu için uyardı
CHP’de Olağanüstü Kurultay iptali için hukuki başvuru yapıldı
Çayda boya, sucukta deri dokusu ve eşek eti!
"Yasadışı eylemlerde 1133 kişi gözaltına alındı"
Şişli Belediyesi’nde deprem
"Yolsuzlukla mücadele için yolsuzluk mahkemeleri kurulmalı"
Hürmüz Boğazı'ndaki askeri üsler ilk kez görüntülendi
Ekrem İmamoğlu Silivri'de!
İmamoğlu'ndan tutuklama sonrası ilk açıklama
Çok Okunanlar
İslam Memiş uyardı: İşte kazandıracak yatırımlar! İslam Memiş uyardı: İşte kazandıracak yatırımlar!
Yağlı güreşte 2025 takvimi açıklandı Yağlı güreşte 2025 takvimi açıklandı
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 25 Mart 2025 elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 25 Mart 2025 elektrik kesintileri
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Uzmanlar çöl tozu için uyardı Uzmanlar çöl tozu için uyardı