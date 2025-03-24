Rusya ve ABD, Ukrayna krizini çözmek için Riyad’da masaya oturdu!

Görüşmelerde Rus heyetine, Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ve Federal Güvenlik Servisi Direktör Danışmanı Sergey Beseda liderlik etti. ABD heyetinin başında ise ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Michael Anton yer aldı.

Toplantıyla ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya ve ABD’nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik ortak bir anlayışa sahip olduklarını belirtti. Ancak teknik konuların çözümü için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Görüşmelerde, Karadeniz’de gemi güvenliği konusunun da gündeme geldiğini belirten Peskov, Rus ordusunun Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırılar düzenlememe talimatına uyduğunu kaydetti.

Peskov, “Durumu dikkatle takip ediyoruz. Amerikan meslektaşlarımızın da bunu analiz etme ve değerlendirme fırsatı var” dedi.

Öte yandan, geçtiğimiz pazar günü de ABD ve Ukrayna heyetleri Suudi Arabistan’da görüşmeler gerçekleştirmişti.