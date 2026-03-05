Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 200 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 200 savaş esirinin teslim edildiğini duyurdu.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası
Yayınlanma:

Rusya ve Ukrayna'nın Cenevre'de varılan mutabakat çerçevesinde yeni esir takas yaptığı açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı:

Rusya, Ukrayna'da esaret altındaki 200 askerini ülkelerine döndürdü

Buna karşılık 200 Ukrayna askeri teslim edildi

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy: Rusya ve Ukrayna, Cenevre'deki mutabakat kapsamında 5-6 Mart'ta 500'e 500 esir takası gerçekleştirecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2 Şubat 2026 tarihli açıklamasında, şu ana kadar Kiev’e teslim edilen Ukraynalı cenaze sayısının 12 bine ulaştığını, Ukrayna’dan iade edilen Rus cenaze sayısının ise 200’ün üzerinde olduğu belirtilmişti.
ABD'li şirkete ait petrol tankerine saldırı düzenlendiABD'li şirkete ait petrol tankerine saldırı düzenlendiGündem
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'a fosforlu top mermileriyle saldırdıİşgalci İsrail ordusu, Lübnan'a fosforlu top mermileriyle saldırdıGündem
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi: Klinik araştırmalarda SGK dönemi başladıBakan Memişoğlu müjdeyi verdi: Klinik araştırmalarda SGK dönemi başladıSağlık

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

rusya ukrayna savaşı
Günün Manşetleri
Klinik araştırmalarda SGK dönemi başladı
Suudi Arabistan'da 4 üst düzey CIA yetkilisi öldürüldü
Hedef alınan ilkokul 40 dakika arayla iki kez bombalandı
Lavrov: "Her şeyi yapacağız"
İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail'in Lübnanlılara tahliye emri endişe verici
PJAK'ın faaliyetleri yakından takip ediliyor
Turistik Doğu Ekspresi sezonu tamamladı
İran: ''Türkiye topraklarına füze atmadık''
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda dev operasyon
Taralı alan ihlaline ceza yağdı
Çok Okunanlar
6 Mart Cuma BİM’de neler var? 6 Mart Cuma BİM’de neler var?
Eşel Mobil Sistemi nedir? Yeni sistem nasıl işleyecek? Eşel Mobil Sistemi nedir? Yeni sistem nasıl işleyecek?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 5 Mart Perşembe Gazete manşetleri 5 Mart Perşembe
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?