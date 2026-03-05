Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 200 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 200 savaş esirinin teslim edildiğini duyurdu.
Yayınlanma:
Rusya ve Ukrayna'nın Cenevre'de varılan mutabakat çerçevesinde yeni esir takas yaptığı açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı:
Rusya, Ukrayna'da esaret altındaki 200 askerini ülkelerine döndürdü
Buna karşılık 200 Ukrayna askeri teslim edildi
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy: Rusya ve Ukrayna, Cenevre'deki mutabakat kapsamında 5-6 Mart'ta 500'e 500 esir takası gerçekleştirecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2 Şubat 2026 tarihli açıklamasında, şu ana kadar Kiev’e teslim edilen Ukraynalı cenaze sayısının 12 bine ulaştığını, Ukrayna’dan iade edilen Rus cenaze sayısının ise 200’ün üzerinde olduğu belirtilmişti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi