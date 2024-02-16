Rusya'da yeni sömürgeciliğe Karşı forum

Rusya'nın başkenti Moskova'da Dünya Forumu düzenlendi.Forumun divan başkanlığını Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak üstlendi.

Vatan Partisi'nin Rusya Temsilcisi Mehmet Perinçek de forumda konuşma yaptı.50'yi aşkın ülkeden 200 yabancı temsilcinin yer aldığı foruma Türkiye'den sadece Vatan Partisi katıldı.

Rus devleti tarafından düzenlenen, Yeni Sömürgeciliğin Modern Uygulamalarına Karşı Mücadele Destekçileri Forumu Kurucu Toplantısına Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev de katıldı.

Medvedev burada yaptığı konuşmada "Asya, Afrika, Orta Doğu, Avrupa ve Latin Amerika dâhil olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinden Moskova'da bir araya gelen siyasi parti ve kamu kuruluşlarının üyeleri gerçek bir küresel çoğunluğu temsil ediyor" ifadelerini kullandı.