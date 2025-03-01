Rusya’dan Zelenskiy’e sert tepki: ‘Vurmamaları mucize’

Rus yetkililer, Zelenskiy’i ağır ifadelerle eleştirirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Trump ve Vance’in Zelenskiy’e vurmamış olmaları bir mucize” yorumunda bulundu.

Rus yetkililer, Oval Ofis’te yaşanan tartışmayı "sert bir azarlama" olarak nitelendirdi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zelenskiy, Oval Ofis’te layık olduğu şekilde tokatlandı” ifadelerini kullandı. Medvedev, Trump’ın sözlerini destekleyerek, “Kiev rejimi, III. Dünya Savaşı’nı göze alarak kumar oynuyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Beyaz Saray’daki tartışmaya ilişkin sert ifadeler kullandı. Zaharova, “Bence Zelenskiy’in en büyük yalanı, Kiev rejiminin 2022’de yalnız bırakıldığı ve destek almadığı yönündeki iddiasıdır” dedi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev ise yaşananları “tarihi bir an” olarak değerlendirdi.

Ukrayna yönetimi ise Zelenskiy’e sahip çıktı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Beyaz Saray’daki tartışmaya ilişkin açıklamasında, “Zelenskiy, doğru olanı savunma cesaretine ve gücüne sahip. Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barış hedefiyle mücadele ediyor” dedi. Sibiha, ABD’nin desteğine minnettar olduklarını vurguladı.

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ukrayna Devlet Başkanına tam destek! Ukrayna halkının mücadelesini kimse göz ardı etmemeli” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’da vatana ihanet suçlamasıyla tutuklu bulunan ve kendisini “Trump destekçisi” olarak tanımlayan muhalif milletvekili Oleksandr Dubinski, Beyaz Saray’daki gelişmelerin ardından Zelenskiy’in görevden alınması gerektiğini savundu. Dubinski, “Meclisin olağanüstü toplanmasını ve Zelenskiy’in azledilmesi sürecinin başlatılmasını talep ediyorum” dedi.

Rusya’dan gelen tepkiler ve Ukrayna içindeki siyasi tartışmalar, Zelenskiy’in Beyaz Saray’daki görüşmesinin yankılarının uzun süre devam edeceğini gösteriyor.