Şam’dan Türkiye ve Rusya’ya mesaj: “Askeri varlık yasalarımıza uymalı”

Şara, Rusya’nın uzun yıllardır Suriye Ordusu’na silah desteği sağladığını hatırlatarak, mevcut ve gelecekteki ilişkilerin bu gerçeklik göz önünde bulundurularak yürütülmesi gerektiğini ifade etti:

“Rusya’nın çıkarlarını göz ardı edemeyiz. Özellikle enerji altyapısında onlara ihtiyacımız olacak.”

Ocak ayında yapılan temaslara da değinen Şara, bu görüşmelerde eski lider Beşar Esad’ın iadesinin gündeme geldiğini ancak Rusya’nın bu talebi reddettiğini dile getirdi.

Röportajda ABD’ye de çağrıda bulunan Şara, Şam’a yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi. Yaptırımların, Beşar Esad dönemindeki uygulamalar nedeniyle uygulandığını belirten Şara şöyle konuştu:

“Artık o rejim yok. ABD’nin öne sürdüğü bazı şartların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Öte yandan Amerikan basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları hafifletmeyi amaçlayan bir yönerge hazırlığında olduğunu yazdı. Wall Street Journal’ın haberine göre, Trump’ın planında Şam yönetiminin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile iş birliği yapması temel koşullardan biri olarak öne çıkıyor.

Ayrıca aşırıcı grupların —özellikle bazı Filistinli örgütlerin— bağış toplama gibi faaliyetlerinin engellenmesi de yönergede yer aldı. Yetkililer, dikkat çeken bir diğer noktanın ise Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığına dair hiçbir koşulun bulunmaması olduğunu belirtti. Haberde, Trump’ın bu konuda Şam’a yönelik baskıdan vazgeçtiği ifade edildi.