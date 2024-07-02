Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı öncesi düşman ülkeler sahada

Köroğlu ise kışkırtmaların Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı öncesi yapılmasına dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, mülteci meselesi üzerinden başlatılan kışkırtmaların arka planına vurgu yaptı.



Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz, nefret söylemleriyle sokaklarda ve sosyal medyada kargaşa çıkarıldığını söyledi. Yılmaz, "milli politikalarımızı zayıflatmaya çalışanlar asla amaçlarına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı başdanışmanı Köroğlu ise kışkırtmaların zamanlamasını dikkat çekti. Köroğlu "Astana’da yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı öncesi Türkiye düşmanı ülkelerin istihbarat örgütleri ve taşeronları kaos için sahadalar" dedi.



