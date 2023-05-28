İşte Erdoğan’ı tebrik eden liderler
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimlerinin ikinci turunda, resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.09 ile cumhurbaşkanı seçildi. Dünyadan birçok ülkenin lideri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
RUSYA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.
Kremlin resmi internet sayfasında yayınlanan paylaşımında, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Erdoğan'ı tebrik eden Rus lider, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Sayın Erdoğan, Değerli dostum,
Yeniden Cumhurbaşkanı seçilmenizden dolayı lütfen en içten tebriklerimi kabul edin.
Bu seçimlerdeki zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri olarak özverili çalışmalarınızın doğal sonucu, devlet egemenliğini güçlendirme ve bağımsız bir dış politika izleme çabalarınıza Türk halkının verdiği desteğin açık bir kanıtıydı.
Dostane Rus-Türk ilişkilerinin güçlendirilmesine ve çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine kişisel katkınız için size minnettar olduğumuzu, aynı zamanda ikili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin inşası ve Türkiye'de doğalgaz merkezinin oluşturulması başta olmak üzere planlanan ortak projelerin tutarlı bir şekilde uygulanmasına büyük önem veriyoruz.
Devlet lideri olarak böylesine sorumlu bir faaliyette size tüm kalbimle yeni başarılar, sağlık ve esenlik diliyorum."
AZERBAYCAN
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “zaferini” Türk halkının Erdoğan’ın politikalarına duyduğu güvenin göstergesi olarak değerlendirdiğini, Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin kapsamlı kalkınmasının ilerleyen yıllarda da devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.
Aliyev, Erdoğan’a Türk milletinin refahı ve ülkenin kalkınması adına yürüttüğü faaliyetlerinde yeni başarılar diledi.
KATAR
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
- Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’ı zaferinden dolayı tebrik ederim. Sizlere yeni döneminizde başarılar dilerim. Bu dönemde kardeş Türk halkının gelişim ve refah emellerini gerçekleştirmenizi, ülkelerimizin güçlü ilişkilerini geliştirmeyi ve bu ilişkileri daha fazla kalkınmayla sonuçlandırmayı temenni ederim.
KKTC
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- Türkiye’de yapılan seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek “Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanması bizler için önemliydi.
Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni dönemde başarılar dileyerek, seçim sonuçlarının Türk milleti için de hayırlı olması temennisinde bulundu.