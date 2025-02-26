Sinciang’da Türkiye-Çin Ticaretine yön verecek şirket kuruldu

Türk ürünlerinin Uygur Özerk Bölgesi üzerinden Çin’e girişini kolaylaştıracak yeni bir adım atıldı.

Urumçi'nin önde gelen iş insanlarından Wen Jun ile Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği Başkanı Adnan Akfırat, birlikte Çin-Türkiye Ticaret Geliştirme Anonim Şirketi'ni kurdu. Bu şirket, Türkiye ile Çin ve Sinciang Uygur Özerk Bölgesi arasında ticaretin gelişmesinde önemli bir rol oynayacak.

Sinciang Uygur Özerk Bölgesi hükümetinin desteğiyle düzenlenen açılış törenine, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve diğer yetkililer katıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, açılış konuşmasında Türkiye'nin coğrafi avantajları, genç nüfusu, üretim kapasitesi ve Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması gibi faktörlerin, Çinli yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ise, Sinciang Uygur Özerk Bölgesi ile Türkiye arasında ticaretin arttırılmasının önemini vurguladı.

Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği Başkanı Adnan Akfırat, açılışta yaptığı konuşmada Yunus Emre'nin "gelin tanış olalım/işi kolay kılalım" dizelerinden alıntı yaptı.

Akfırat, iki ülke arasındaki ilişkiler geliştikçe, Türkiye ve Sinciang'daki başarılı şirketlerin önünün açılacağını belirtti.

Açılışa Çin tarafından Uygur Özerk Bölgesi Dışişleri Müdür Yardımcısı Wang Wenjuan, Uygur Özerk Bölgesi Sanayi ve Ticaret Federasyonu Başkan Yardımcısı Xu Yeping ve birçok üst düzey yetkili katıldı.

Açılış töreni ve toplantıda, iki ülke arasındaki iş birliği fırsatları ayrıntılı şekilde ele alınırken, karşılıklı fayda sağlayacak alanlar ve potansiyel iş birlikleri değerlendirildi.

Taraflar, gelişen küresel dinamikler ışığında özellikle ekonomi, ticaret, kültür ve teknoloji gibi stratejik alanlarda daha güçlü iş birliği için somut adımlar atılabileceği konusunda fikir birliğine vardı.