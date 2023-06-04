Son günlerde gerilim tavan yapmıştı: Mehmetçik Kosova yolunda

Mehmetçik, NATO'nun talebi üzerine "ihtiyat birliği" olarak Kosova'ya gidiyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerinin Kosova’ya intikaline başlandığını duyurdu. Mehmetçiğin kullanacağı askeri araçlar da Kapıkule sınır kapısından çıkış yaptı.

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Sırbistan-Kosova hattında gerilim sürerken, Türkiye NATO’nun talebi üzerine Kosova'ya asker gönderiyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Lüleburgaz’da konuşlu 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı bir komando taburunun, “ihtiyat birliği” olarak Kosova'ya intikaline başlandığını duyurdu.

Mehmetçiğin, 5 Haziran’da Kosova’daki Sultan Murat Kışlası'na intikal etmesi bekleniyor.

Türk askerinin kullanacağı askeri araçlar da Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan tırlar üzerinde konvoy halinde Kosova'ya doğru çıkış yaptı.

Kosova’nın kuzeyinde Sırp halkı ile NATO güçleri karşı karşıya gelmiş, 30’dan fazla asker yaralanmıştı. Bunun üzerine NATO bölgeye ek asker gönderme kararı almış, İtalya’daki NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı Türkiye’den asker talep etmişti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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