Starmer'dan ABD'ye mesaj: "Putin’i caydırmak için desteğiniz şart"

Ana muhalefetteki Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch, Starmer’a ziyaretinde başarılar dileyerek, ABD ile yapılacak görüşmelerde ulusal çıkarlar doğrultusunda destek vereceklerini belirtti. Badenoch, Rusya ve ABD arasındaki müzakerelerde Ukrayna’nın katılımı için Starmer’ın nasıl bir girişimde bulunacağını sordu.

Starmer, savaşın üçüncü yılına girdiğini hatırlatarak, Ukrayna’ya desteğin süreceğini ve 2027’ye kadar savunma harcamalarının milli gelirin yüzde 2,5’ine çıkarılacağını açıkladı.

"Ukrayna müzakerelerde mutlaka yer almalı"

Badenoch’a desteği için teşekkür eden Starmer, "Ukrayna konusunda Ukrayna’nın olmadığı bir müzakere olamaz. Bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğine kendisi karar vermeli ve masada yer almalıdır" dedi.

Muhalefetin, savunma bütçesinin artırılması için dış yardımların kesilmesi fikrini kendisinin verdiği yönündeki iddialarına tepki gösteren Starmer, "Hafta sonu yoğundum, böyle bir teklif yaptığını duymadım. Herhalde kendisini Batı medeniyetinin kurtarıcısı olarak görüyor" ifadesini kullandı.

"Putin’i caydırmak için ABD desteği şart"

Savunma bütçesindeki artışın İngiltere’ye 13,4 milyar sterline mal olacağını belirten Starmer, Ukrayna’ya güvenlik garantileri kapsamında İngiliz barış güçlerinin bölgeye konuşlandırılmasının da gündemde olduğunu söyledi.

"Savaşın sona ermesinin ardından en büyük tehdit, barışın kalıcı olmaması. Bu yüzden güvenlik garantilerine ihtiyaç var. Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız ancak ABD’nin desteği olmadan bu garantilerin Putin’i caydıracağını sanmıyorum" dedi.

İngiltere’nin ABD ve Avrupa arasındaki köprü konumuna dikkat çeken Starmer, bu iki müttefikle ilişkileri güçlendirmenin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu ifade etti.

"Avrupa’nın güvenliği önceliğimiz"

İşçi Partisi’nin önde gelen isimlerinden Diane Abbott’un, dış yardımları keserek savunma harcamalarını artırmanın güvenliği sağlamayacağı yönündeki eleştirisine yanıt veren Starmer, "Yaptığımız dış yardımlardan gurur duyuyorum. Bu, kolay ya da isteyerek alınmış bir karar değil ancak şu an Avrupa’nın güvenliği önceliklidir" dedi.

Buna rağmen Gazze, Ukrayna ve Sudan’a yönelik insani yardımların kesilmeyeceğini belirten Starmer, uygun koşullar sağlandığında dış yardımların yeniden artırılacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy için kullandığı "diktatör" ifadesine ve ülkede seçim yapılmamasına yönelik soruya ise Starmer, "Zelenskiy, demokratik yollarla seçilmiş bir liderdir. Seçimleri askıya alması, 2. Dünya Savaşı sırasında bizim de aldığımız bir kararın benzeridir" yanıtını verdi.

Trump’ın Kanada’yı ABD’ye bağlama isteğine ilişkin soruya da yanıt veren Starmer, "İngiltere ve Kanada uzun yıllardır ortak tarih ve değerleri paylaşan yakın müttefiklerdir. NATO ve İngiliz Milletler Topluluğu çerçevesinde işbirliğimizi sürdüreceğiz" dedi.