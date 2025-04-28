Süleyman Oso: Ortak heyet kuruyoruz, Şam'la masaya oturacağız

ENKS Başkanlık Kurulu Üyesi Süleyman Oso, Kamışlı’da düzenlenen konferansa katılan Kürt gruplardan ortak bir heyet oluşturulacağını ve bu heyetin yeni Şam yönetimiyle görüşmelere başlayacağını açıkladı.

Rudaw’a konuşan Oso, federalizm ve ademimerkeziyetçilik vurgusu yapılan konferansın sonuçlarına dikkat çekti. Oso, PYD ile federalizm perspektifinde ortak bir heyet hazırlığında olduklarını belirtti.

KDP lideri Mesut Barzani’nin konferansa gönderdiği mektuba da değinen Oso, mesajın bir güvence niteliği taşıdığını ifade etti. YPG komutanı Mazlum Abdi’nin, üzerinde uzlaşılan ortak bildiriye bağlı kalacağını ve tarafların geri adım atmayacağını savundu.

Konferansın başarıyla tamamlandığını vurgulayan Oso, "Suriye’de siyasi dengeler değişti. İran ve Hizbullah’ın etkinliği azaldı. Bu da Kürt gruplar arasında uzlaşı şansını artıran önemli bir faktör oldu" dedi.

Öte yandan Suriye hükümeti, federalizm ve ademimerkeziyetçilik taleplerine sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu tür girişimlerin Şam-YPG anlaşmasına açıkça aykırı olduğu ve Suriye’nin birliği ile toprak bütünlüğünü tehdit ettiği vurgulandı.