Soylu'dan ABD'ye rest: "Ne Amerikalı bırakacağız ne de terörist"

Türkiye terörle yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de kararlılıkla mücadele ediyor. Suriye-Irak hattını işaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ne Amerikalı bırakacağız ne de terörist bırakacağız" dedi. Ayrıca Türkiye'deki terörist sayısının 77'ye düştüğünü açıkladı.

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Mehmetçik terör yuvalarını yerle bir ederek destan yazıyor. Türkiye'deki teröristlerin sayısı 77'ye düştü.

Terörle mücadelede gelinen son durumu açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin terörü beslediği Suriye-Irak hattını işaret etti. ABD'yi bölgeden kovma sözü verdi.

Soylu, ABD ve PKK'nın birlikte harekete etmesinin engelleneceğini vurguladı.

Bakan Soylu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörden temizlenen bölgeleri PKK'ya yeniden teslim etme planı olduğuna dikkat çekti.

İçişleri Bakanı, terörle mücadele noktasında Türkiye'nin milli teknolojiler geliştirdiğini de ifade etti. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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