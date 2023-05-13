Beşar Esad'dan Türkiye ile görüşme şartı

Suriye lideri Beşar Esad, Erdoğan'la masaya oturma şartını açıkladı. Türk askerinin çekilmesi gerektiğini söyleyen Esad, Türkiye'deki seçimlere yönelik de, "seçimlerde kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum" dedi.

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Ankara-Şam arası normalleşme süreci sürerken Suriye liderinden, son duruma ilişkin açıklama geldi.

Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme şartını açıkladı. Açıklamasında Türk askeri Suriye'den tamamen çekilmeden Erdoğan'la masaya oturmayacağını söyledi.

"Türkiye'nin tüm kuvvetlerinin Suriye'den çıkması ve bu çekilmenin tam olması gerekir." diyen Esad, seçimlere ilişkin de değerlendirme yaptı.

- Ben Türkiye'nin iç siyasetine karışmam ve seçimlerde kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum. Benim için önemli olan, seçilen kişinin Suriye ile iyi ilişkiler kurması, ilişkileri geliştirmesi ve Suriye'den çekilmenin gerçekleşmesidir.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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