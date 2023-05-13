Beşar Esad'dan Türkiye ile görüşme şartı

Ankara-Şam arası normalleşme süreci sürerken Suriye liderinden, son duruma ilişkin açıklama geldi.

Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme şartını açıkladı. Açıklamasında Türk askeri Suriye'den tamamen çekilmeden Erdoğan'la masaya oturmayacağını söyledi.

"Türkiye'nin tüm kuvvetlerinin Suriye'den çıkması ve bu çekilmenin tam olması gerekir." diyen Esad, seçimlere ilişkin de değerlendirme yaptı.