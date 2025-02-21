Suriye Geçiş Hükümeti lideri Ahmed Şara’dan Güney Kıbrıs ile temas

Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Şam’da gerçekleşen görüşmeye, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Şam Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan buluşmaya dair taraflardan herhangi bir resmi açıklama gelmedi.