Suriye ile normalleşmeye Astana çözümü

Türkiye - Suriye normalleşme adımları masaya yatırılacak. Astana'da Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile teması da gündeme gelebilir. İki ülke arasında terörle mücadelede iş birliği konusunda, ilerleyen süreçte yeni adımlar atılabilir..



Türkiye-Suriye normalleşmesi, liderlerin karşılıklı iş birliği mesajlarıyla eşik atladı. Sürecin devamı için gözler, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesine çevrildi. Erdoğan'ın zirvede Esad ile görüşmesi gündemde.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3-4 Temmuz’da Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılacak olan zirve kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek. İki lider, Türkiye-Suriye normalleşme adımlarını masaya yatıracak.



Ankara, her fırsatta Suriye’nin toprak bütünlüğüne gösterilen saygıyı dile getiriyor. Erdoğan, Türkiye’nin bu politikasını Rus lider Putin’e de aktaracak.



Astana'da Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile teması da gündeme gelebilir. Ulusal Kanal canlı yayınında konuyu değerlendiren Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör de, Mısr örneğini göstererek, Erdoğan ve Esad'ın, uluslararası bir zirvede kısa da görüşebileceklerini söyledi.



Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi de iki liderin olası görüşmesini güvenlik kaynaklarına sorduğunu, "Hayır görüşmeyecekler denilmedi ama evet görüşecekler’ diyen de olmadı" ifadeleriyle köşesine taşıdı.



Suriye ile normalleşme, ABD ve onun bölgedeki kara gücü PKK’yı bölgeden silecek.



Askeri kaynaklar, Suriye ile karşılıklı atılan normalleşme adımlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör bölgelerinde önünü daha da açacağını belirtiyor. Terörle mücadelede iş birliği konusunda, ilerleyen süreçte yeni adımlar atılması bekleniyor.



Güvenlik kaynakları, görüşmelerde Suriye yönetiminin “PKK'nın tüm faaliyetlerini engellemesini” öngören 1998 tarihli Adana Mutabakatının yeniden gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.



