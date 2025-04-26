Suriye'den ABD'nin 8 şartına yanıt: İstişare gereken şartlar

Suriye, ABD'nin mart ayında sunduğu yaptırımların kaldırılması için öne sürdüğü 8 maddelik şartlara yazılı yanıt verdi. Şam yönetimi, ABD'nin şartlarının büyük kısmını yerine getirdiğini belirtirken, bazı maddelerin ise daha geniş bir müzakere süreci gerektirdiğini ifade etti.

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Suriye'den ABD'nin 8 şartına yanıt: İstişare gereken şartlar
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Müzakere gerektiren maddeler arasında, ABD'nin "yabancı savaşçılara Suriye yönetiminde üst düzey görev verilmemesi" talebi öne çıkıyor. Suriye, bu konuda ABD ile daha geniş bir istişare yapılması gerektiğini bildirdi. Ayrıca, Suriye'deki Filistinli grupların faaliyetlerinin yasaklanması talebine karşılık Şam yönetimi, "Suriye'nin hiçbir ülke için tehdit kaynağı haline gelmesine izin verilmeyecektir" şeklinde bir açıklama yaptı. Mektupta, ayrıca Suriye’de devlet kontrolü dışındaki silahlı gruplara da yer verilmeyeceği vurgulandı.

Terör Operasyonları ve ABD İle Anlayış

Suriye yönetimi, ABD'nin terör hedeflerine yönelik operasyon düzenleme talebinin ise "karşılıklı anlayış" gerektirdiğini belirtti. Mektupta, Suriye'deki ABD ve Batı çıkarlarına yönelik olası tehditlere karşı ise "Suriye yasalarına uygun önlemler" alınacağı ifade edildi.

ABD'den Yanıt Bekleniyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'un Suriye'den yanıt aldığını doğruladı ve yanıtların değerlendirilmek üzere inceleneceğini açıkladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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