Suriye'nin Başkenti Şam'da kritik binanın yakınında şiddetli patlama!

Suriye'nin başkenti Şam'da stratejik binaların bulunduğu bölgede hareketli saatler yaşandı.

 Şam'ın Duveyla bölgesinde, Savunma Bakanlığına bağlı Silahlanma Yönetimi binası yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi.

SİLAHLANMA YÖNETİMİ YAKININDA PATLAMA VE İLK KAYIPLAR

Patlamanın sesinin şehrin genelinde duyulmasıyla birlikte olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, Silahlanma Yönetimi binası yakınlarındaki bu patlamada en az 1 kişi hayatını kaybetti. Çevredekiler ve görgü tanıkları, patlamanın şiddetiyle birlikte olay yerinde yaralananların da bulunduğunu ve yaralıların ambulanslarla hastanelere kaldırıldığını aktardı.


DEVLET TELEVİZYONU DUYURDU RECMİ MAKAMLAR SESSİZ

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, patlamayı doğrulayan ilk yayın kuruluşu oldu. Televizyonda yayımlanan resmi haberde, "Şam'ın Bab Şarki bölgesinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın niteliği ve nedeni ekiplerce doğrulanmaya çalışılıyor." ifadelerine yer verildi. Patlamanın terör saldırısı mı yoksa teknik bir kazadan mı kaynaklandığı henüz netleşmezken, Suriye resmi makamlarından olayın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri ve güvenlik kordonu devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

