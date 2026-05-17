Tahran-Pekin hattında gelişme: Muhammed Bakır Kalibaf'a kritik yeni görev

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın paylaştığı bilgilere göre, mevcut Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran-Pekin hattındaki stratejik bağları yönetmek üzere "Çin Özel Temsilcisi" olarak atandı.

HAMANEY'İN ONAYIYLA RESMİYET KAZANDI

Doğu blokuyla ilişkileri en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen bu kritik hamle, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın doğrudan önerisi ve İran lideri Mücteba Hamaney'in nihai onay vermesiyle resmiyet kazandı. Bu üst düzey görevlendirme, iki ülke arasında imzalanan 25 yıllık stratejik işbirliği anlaşmasının sahada daha aktif uygulanacağının en net diplomatik sinyali olarak yorumlanıyor.

MECLİS BAŞKANLIĞI GÖREVİNİN AKIBETİ NETLEŞMEDİ

Atama kararının uluslararası basında duyurulmasının ardından, Kalibaf'ın parlamentodaki siyasi geleceğine dair senaryolar merak konusu oldu. Muhammed Bakır Kalibaf'ın yürütmekte olduğu mevcut Meclis Başkanlığı görevine Çin Özel Temsilciliği ile eş zamanlı olarak devam edip etmeyeceğine ya da parlamentoda yeni bir başkanlık seçiminin kapısının aralanıp aralanmayacağına ilişkin olarak devlet kanallarından henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

GEÇMİŞTE BU GÖREVİ ÜSTLENEN İSİMLER

İran'ın dış dünyaya açılan kapısı ve en büyük ticari ortağı konumundaki Çin ile ilişkiler açısından hayati önem taşıyan bu makamda, daha önce de ülkenin en ağırlıklı siyasi figürleri yer almıştı. İran'ın geçmiş dönemlerdeki Çin Özel Temsilciliği görevlerini yine eski Meclis Başkanı olan Ali Laricani ile eski İçişleri Bakanı Abdulrıza Rahmani Fazli yürütmüştü. Kalibaf, yapılan bu son atamayla Pekin yönetiminin karşısına oturacak en güçlü yeni isim oldu.