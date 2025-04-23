Tahran – Pekin hattında temas trafiği: Gündemde neler vardı?

Ziyaret çerçevesinde Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang ve Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya gelen Erakçi, Tahran ve Pekin arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme konusunda kararlılık mesajı verdi.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra çok taraflı platformlardaki iş birliği olanakları da değerlendirildi. Özellikle Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS çatısı altında daha kapsamlı adımlar atılması vurgulandı.

Erakçi, Çin’i "stratejik ve güvenilir bir ortak" olarak tanımlarken, iki ülkenin tek taraflı yaptırımlar ve küresel zorbalıkla mücadelede ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Ev sahibi Başbakan Yardımcısı Ding ise İran ile ilişkilerde tüm alanlarda daha ileriye gitme arzularını dile getirdi. Çin’in, İran’ın nükleer müzakereler ve yaptırımların kaldırılması yönündeki çabalarını desteklediğini açıkladı.

Görüşmelerde, İran ile ABD arasında sürdürülen müzakereler de gündeme geldi. Tarafların teknik düzeyde 23 Nisan Çarşamba günü yapmayı planladığı görüşmelerin, 26 Nisan Cumartesi gününe ertelendiği açıklandı. Aynı gün üçüncü tur için müzakere heyetlerinin de bir araya gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı İran bağlantılı 2 kişi, 12 kuruluş ve bir gemiyi daha yaptırım listesine dahil etti. Karara tepki gösteren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bu adımı “İran halkına karşı sürdürülen düşmanca yaklaşımın açık göstergesi” olarak değerlendirdi.