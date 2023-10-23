Tahran'da Kritik Zirve! Kafkasya'daki Gelişmeler Ele Alınacak

İran'ın başkenti Tahran'da önemli bir zirve gerçekleştiriliyor. Türkiye, İran, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi.

Tahran'da Kritik Zirve! Kafkasya'daki Gelişmeler Ele Alınacak
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Kafkasya'daki sıcak gelişmeler İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek önemli görüşmede masaya yatırılıyor.

Türkiye, İran, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Tahran'da bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesini Kafkasya'daki gelişmeler oluşturuyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıya katılmak üzere Tahran'da bulunuyor.

Toplantı İran dışişleri bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ın Filistin mesajlarıyla başladı.
Abdullahiyan konuşması sonrası basın mensupları dışarı çıkartıldı. Toplantı basına kapalı sürüyor.

"Yabancıların Varlığı Durumu Karmaşıklaştırıyor"

Ev sahibi bakanın açılış konuşmasını yapmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti. Filistin’deki gelişmelere dikkat çeken İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan konuşmasında, uluslararası toplumun Filistinlilere yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini konusunda İsrail’e net bir mesaj göndermesi gerektiğini kaydetti. “Gazze'de yaşananlar açık bir insanlığa karşı savaş suçudur.” diyen Abdullahiyan, “Gazze'deki savaş suçları ve soykırım durdurulmalı, Filistinlilerin zorunlu göçüne son verilmelidir.” değerlendirmesi yaptı. Toplantıda Gürcistan’ın olmadığına dikkat çeken İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, önümüzdeki süreçte Gürcistan’ın da 3+3 toplantılarına katılmasını umduklarını belirtti. Abdullahiyan, “Güney Kafkasya'daki savaş sona erdi, şimdi Kafkasya'da barış, işbirliği ve ilerleme zamanı. Bölgedeki sorunların bölge ülkeleri eliyle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Kafkasya bölgesinde yabancıların varlığının sorunu çözmeyeceğine, aksine durumu daha da karmaşıklaştıracağına inanıyoruz.” dedi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye: İsrail'in Yaptığı Soykırım SavaşıdırFilistin Başbakanı Muhammed Iştiyye: İsrail'in Yaptığı Soykırım SavaşıdırGündem
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