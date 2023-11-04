Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya Çağırldı!

Yapılan açıklamada, Büyükelçi'nin istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağırıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze’de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağırılması kararlaştırılmıştır.