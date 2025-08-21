Trump’ın baskıları ters tepti: Çin ve Hindistan Rus petrolünde alımları artırıyor

CNN’in haberine göre, ABD’nin gümrük vergisi tehditlerine rağmen Çin, Rus ham petrolü ithalatını artırıyor. Kpler’in kıdemli analistlerinden Muyu Xu, Çinli devlet ve büyük özel rafinerilerin ekim için yaklaşık 13, kasım için ise en az 2 Rus petrol sevkiyatı aldığını söyledi. Bu sevkiyatların Rusya’nın Arktik ve Karadeniz limanlarından yapılacağı aktarıldı.

Xu, Çin’in bu adımını “fırsatçılık” olarak değerlendirirken, Rus petrolünün Batı Asya alternatiflerinden varil başına 3 dolar daha ucuz olduğuna dikkat çekti. Analiste göre, Trump’ın Hindistan üzerindeki baskısı sürdükçe Pekin’in ithalatı artırması muhtemel.

ABD eski Başkanı Donald Trump ise Çin’in Rus petrolü alımlarına devam etmesi halinde ek vergi uygulayabileceğini belirtti ancak geçtiğimiz hafta Fox News’e yaptığı açıklamada bu adımın şimdilik gündeminde olmadığını ifade etti.

HİNDİSTAN YENİDEN ALIMLARA BAŞLADI

Trump yönetimi, 27 Ağustos itibarıyla Hindistan’ın Rusya’dan yaptığı petrol ithalatına yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmişti. Bu kararın ardından Hindistan devlet rafinerileri, daha önce ulusal arzın yüzde 36’sını sağlayan Rus petrolü alımlarını geçici olarak durdurdu. Ancak Bloomberg ve Reuters’in aktardığına göre, Hindistan kısa bir aranın ardından yeniden sevkiyatları güvence altına aldı.

Indian Oil ve Bharat Petroleum’un eylül-ekim ayları için yeni alım anlaşmaları yaptığı bildirildi. Yeni Delhi yönetimi ise söz konusu vergileri “adaletsiz ve haksız” olarak nitelendirerek enerji güvenliğini siyasetin önüne koyacaklarını vurguladı.

MOSKOVA İLE İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR

Moskova’da düzenlenen hükümetler arası toplantıda konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Hindistan’a petrol tedarikinin süreceğini teyit etti.

Hindistan Dışişleri Bakanı S. Jaishankar da üç günlük Moskova ziyareti kapsamında yapılan görüşmelere eş başkanlık yaparak iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini övdü. Taraflar, işbirliğini çeşitlendirme konusunda mutabık kalırken, 2030’a kadar 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma kararlılığını yineledi.