Trump’tan kritik mesaj: Bu anlaşma Rusya’yı engelleyebilir

Trump, "Rusya büyük ve güçlü bir ülke, hızla ilerliyor. Ancak bu anlaşma, Moskova'nın etkisini sınırlandırabilir" ifadelerini kullandı.

Washington-Kiev hattındaki yeni iş birliği, ABD'nin Ukrayna’nın nadir toprak elementlerine erişimini güvence altına alıyor. Bu hamle, küresel tedarik zincirinde Çin’in hakimiyetine alternatif oluşturma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Diğer yandan Trump, ABD’de yatırım yapan dev şirketlerin yöneticileriyle bir araya geldi. SoftBank ve Hyundai gibi firmaların da yer aldığı toplantıda, seçimlerden bu yana toplamda 2 trilyon doları aşan yeni yatırımın açıklandığını söyledi.

Trump, bu şirketlere yönelik kurumlar vergisini yüzde 40’tan 21’e düşürdüklerini, üretim faaliyetlerinin ABD’de sürdürülmesi durumunda bu oranı yüzde 15’e indireceklerini açıkladı.

ABD Başkanı, Çin’le süregelen gümrük tarifesi gerilimine de değindi. Çin mallarına uygulanan yüzde 145 oranındaki tarifenin, Pekin’in üretim kapasitesini düşürdüğünü öne sürdü. Yeni bir ticaret anlaşmasına açık olduklarını kaydeden Trump, “Bize adil davranmadıkları sürece Çin ürünlerini istemiyoruz” dedi.