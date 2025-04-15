TÜREK kuruldu: Medya ve reklamda ortak vizyon

Türk Devletleri arasında medya, reklam ve pazarlama alanlarında iş birliğini artırmak amacıyla Türk Dünyası Pazarlama, Reklam ve Medya Birliği (TÜREK) kuruldu. Birliğin tanıtımı, Ticaret Bakanlığı’nda düzenlenen imza töreniyle yapıldı.

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TÜREK kuruldu: Medya ve reklamda ortak vizyon
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İmza töreninde konuşan TÜREK Başkanı Şahin Acar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de birliğe katıldığını duyurarak, “Bugün KKTC aramıza katıldı. Durmak yok. Hedefimiz, diğer tüm Türk topluluklarıyla bu çatı altında birlikte yürümek” ifadelerini kullandı.

Reklam Kurulu Başkanı Ahmet Pura da birlik için “Turna, kadim Türk kültüründe yolculuğun, haberleşmenin, sadakatin ve birlikte yön bulmanın sembolüdür. Biz de bu anlayışla TÜREK’i inşa ediyoruz” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı’nın yalnızca kültürel değil, stratejik bir iş birliği platformu olduğunu vurgulayarak, TÜREK’in sağlayacağı kazanımları şöyle sıraladı:

“Ortak medya üretimi, reklamcılıkta kültürel markalaşma, bölgesel tanıtım, kamu diplomasisi ve dijital dönüşümde ortak aksiyonlar alınması sağlanacak.”

Ticaret Bakanı Bolat, Türk dünyasındaki reklam pazarı verilerini de paylaştı:

“2023 itibarıyla Azerbaycan’da yıllık reklam bütçesi 104 milyon avro. Türkiye’nin reklam pazarı ise 6 milyar avro seviyesinde. Böylece Türk dünyasının toplam reklam pazarı 7 milyar avroya ulaşıyor.”

TÜREK’in ilk iki yıllık sözcülüğünü Türkiye üstlenecek. Ardından görevi Azerbaycan devralacak. Azerbaycan Temsilcisi Khayala Mutallimova, ülkesinin medya alanında yürüttüğü projelere değinerek, “Son iki yılda hem ulusal hem uluslararası platformlarda önemli bir görünürlük kazandık” dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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