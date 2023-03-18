Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Ankara’da tamamlandı

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, Ankara’da olağanüstü olarak yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan zirve tamamlandı.

Zirveye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk kez gözlemci üye olarak katıldı. KKTC’nin tanınmasının vurgulandığı toplantının ardından bildiri yayınlandı. Bildiri Azerbaycan Türkçesi, Kazakça, Kırgızca, Türkçe ve Özbekçe olarak imzalandı:

- Bölgesel ve küresel gelişmeleri de tüm yönleriyle değerlendirdik. Üye ve gözlemci devletler olarak, Teşkilatımızın güçlenmesinin, coğrafyamızın güvenliğine ve istikrarına önemli katkılar sağladığı noktasında hem fikiriz.

Birlik, beraberlik vurgusunun yapıldığı bildiride 10’uncu zirvenin Kazakistan’da yapılacağı duyuruldu:

- Bir sonraki Dönem Başkanı Kazakistan'ın ev sahipliğinde, Türk dünyamızın manevi başkentlerinden Türkistan şehrinde düzenlenecek müteakip Zirvemizin hazırlıklarını da ele aldık.

Zirve kapsamında TDT, Türk Yatırım Fonu kurucu anlaşması da imzaladı:

- Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması'nın imzalanması, zirvemizin somut kazanımlarından biri olmuştur. Fon sayesinde, KOBİ'lere, kalkınma projelerine, ulaştırma ve lojistik zincirlerine, altyapı projelerine, tarım ve turizm alanlarındaki yatırımlara ve yenilenebilir enerji çalışmalarına destek sağlanacaktır.

Zirvede bel kemiğini TANAP'ın oluşturduğu Güney Gaz Koridoru sayesinde Türk devletlerinin, Avrupa'nın enerji güvenliğinde anahtar konuma geldiği de vurgulandı:

- Türk Devletleri Teşkilatı olarak, bölgesel ulaştırma ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi yanında, enerji güvenliğinin sağlanmasında da stratejik rol üstleneceğimize inanıyoruz. Doğu-Batı arasındaki ticarette ortak çabalarımızla hayata geçirdiğimiz Orta Koridor, artık güvenilir bir alternatif sunuyor. Önümüzdeki dönemde bu tür stratejik projelerin sayısı daha da artacaktır.

Türk devletleri, afetler ve etkileriyle mücadele konularında atılabilecek adımları da ele aldı.:

- İlgili kurumlarımız arasında işbirliğinin ileri seviyeye taşınmasını ve müteakip Zirve'ye kadar Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizmasının tesisini kararlaştırdık.



Zirvede Türk dünyasında daha dirençli, sürdürülebilir ve yeşil kalkınmanın önemine ilişkin mesaj da verildi. Akıllı şehirlerin kamu mallarının yeniden canlandırılmasında özel rolü olduğu belirtildi.