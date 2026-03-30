Türk Devletleri'nden "ortak uydu" projesi: son aşamaya gelindi

Türk Devletleri Teşkilatı Uzay Ajansları Başkanları 5. Toplantısı Taşkent’te yapıldı. 12U TDT-SAT Küp Uydu Projesi’nin üretim sürecinde son aşamaya geldiği açıklandı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Uzay Ajansları Başkanları 5. Toplantısı, 30 Mart 2026 tarihinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te icra edildi. Üye ve gözlemci devletlerin üst düzey temsilcilerinin katılım sağladığı oturumlarda, uzay teknolojileri alanındaki entegrasyonun derinleştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

UYDU PROJESİNDE KRİTİK EŞİK

Toplantının öncelikli gündem maddesini teşkil eden 12U TDT-SAT Küp Uydu Projesi’nde üretim sürecinin son safhasına gelindiği teyit edildi. Heyetler, uydunun fırlatma takvimine ilişkin teknik ve operasyonel detayları kapsamlı şekilde masaya yatırdı. Projenin tamamlanması, Türk dünyasının ortak teknik kapasitesinin ve teknolojik vizyonunun somut bir tezahürü olarak nitelendirildi.

Türk Devletleri'nden "ortak uydu" projesi: son aşamaya gelindi

UZAY SANAYİİ İÇİN ORTAK ÇERÇEVE METNİ

Uzay sanayii, altyapı ve yeni nesil teknolojiler özelinde hazırlanan iş birliği anlaşması taslağı müzakere edildi. "TDT Kapsamında Uzay Sanayii İş Birliği Kapasitesinin Geliştirilmesi" başlıklı metnin nihai formuna kavuşturulması amacıyla yürütülen teknik görüşmelerde, sanayi altyapılarının ortak kullanımı konusunda mutabakat zemini arandı.

Toplantıda, uzay alanında uzmanlaşmış insan kaynağının yetiştirilmesi süreci de değerlendirildi:

  • Türk Uzay Kaşifleri Akademisi: Bugüne dek 170’i aşkın öğrenciye ulaşıldığı kaydedilirken, programın kapsamının genişletilmesi kararlaştırıldı.
  • Kapasite Geliştirme: Teknik personelin eğitimi ve teknoloji transferi konularında yeni modeller üzerinde duruldu.
  • Uluslararası Görünürlük: Türk dünyasının küresel uzay arenasındaki prestijini artırmak amacıyla "Türk Dünyası Uzay Günleri" düzenlenmesi önerisi gündeme alındı.

TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, uzay çalışmalarının Türk dünyası entegrasyonunda oynadığı kritik rolü vurgulayarak, ortak vizyonun yenilik odaklı kalkınmayı destekleyeceğini ifade etti. Toplantı, üye devletlerin uzay alanındaki iş birliğini güçlendirme yönündeki ortak irade beyanıyla sona erdi.

