Türk Dünyasına İran müjdesi: Perinçek'ten tarihi açıklama

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Partisinin Başkanlık Kurulu'nda alının kararları duyurdu. İran'ın teşkilata katılma sürecinin başladığını vurguladı. Perinçek, bununla birlikte Türk ve İran devletleri ile halklarının önünde yeni ufuklar açacağına dikkat çekti.

Önemli bir atılımın müjdesini verdi. Sürecin başarıyla tamamlanması için büyük kararlılık içinde olunduğunu kaydetti. Vatan Partisi dünya dengelerini değiştirecek tarihsel atılım için harekete geçti.

Partisinin genel merkezinde konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran İslâm Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na katılma sürecini başarıya ulaştıracaklarını ifade etti.

Perinçek, Partisinin Başkanlık Kurulu'nda alınan kararları duyurdu.

Vatan Partisi Genel Başkanı, tarihsel Turan-İran ilişkilerinin önemine de vurgu yaptı.

İran İslâm Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na katılmasıyla yeni ufukların da açılması hedefleniyor.

Perinçek açıklamasında şu 14 maddeyi saydı:

1- Stratejik ortaklık örgütlenecek ve kurumlaşacak

2- Türk üreticisi ucuz mazota, doğal gaza ve benzine kavuşacak

3- İkinci İsrail devleti kurma girişimleri bozguna uğratılacak

4-Doğu Akdeniz’den Umman Denizi’ne kadar ülkelerimizin ve bölgenin güvenliği güçlenecek

5-Batı Asya’da Ortak Pazar oluşturulmasının yolu açılacak

6-KKTC’nin tanınması yolunda çok güçlü bir adım atılacak

7-Türkiye’nin Asya’daki Türk Devletleri ve Asya Devletleri ile bağları tarih boyunca olduğu gibi İran Coğrafyası üzerinden kurulacak ve gelişecek

8-İran ile Azerbaycan arasındaki sorunlar kalıcı çözüme kavuşacak

9-İslam Dünyasının Emperyalizme ve Siyonizme karşı mücadelesi başarı yolunda ilerleyecek

10-Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprakları birleşik Filistin Devleti hedefine ulaşmak için önemli bir adım atılmış olacak

11-.İran-Rusya-Türkiye’nin oluşturduğu Astana Süreci güçlenecek

12-Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kuşak Yol Girişimi, İran’ın da katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı sayesinde verimli sonuçlar elde edecek

13-Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS gibi insanlığa ve dünya barışına hizmet eden örgütlenmeler gelişecek

14-Asya Uygarlığı'nın yükselişinde önemli bir atak hayata geçirilmiş olacak

Perinçek, sürecin ilk adımlarının da atıldığını vurguladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sürecin ilerlemesi için izleyeceklerini yol haritasını anlattı.

Süreci baltalamak isteyenlere de dikkat çekti Perinçek.