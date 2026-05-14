Türk Dünyasında yeni dönem! Türkiye ile Kazakistan arasında 13 imza

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Pekin zirvesiyle eş zamanlı sayılabilecek bu buluşması, özellikle enerji ve lojistik hatları üzerinden "Orta Koridor"un küresel önemini bir kez daha teyit etti.

TÜRKİYE-KAZAKİSTAN HATTINDA 13 STRATEJİK İMZA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kazakistan ziyareti, ticaretin ötesinde bir "kardeşlik ve stratejik ortaklık" vizyonuna sahne oldu. Eğitimden ulaştırmaya, enerjiden savunmaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan 13 anlaşma ile iki ülke arasındaki bağlar kurumsallaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Açıklamalarından Öne Çıkan Başlıklar:

Orta Koridor ve Enerji Güvenliği: Erdoğan, İpek Yolu’nun modern versiyonu olan Doğu-Batı Orta Koridoru’nun sadece mal sevkiyatı değil, enerji kaynaklarının güvenli transferi için de bir ana arter haline geleceğini vurguladı.

Yatırım Teşviki: Türk iş insanlarının Kazakistan’daki varlığını artırması için devletler düzeyinde teşviklerin süreceği belirtildi.

Eğitimde Yeni Köprüler: Türkiye Maarif Vakfı’nın Kazakistan’da okul açma çalışmalarına başladığı müjdelendi.

Gönül Bağının Nişanesi: Kazakistan’ın deprem sonrası Gaziantep Nurdağı’nda inşa ettiği okulun açılışı yapılarak, iki halk arasındaki dayanışmanın altı çizildi.

TÜRK DÜNYASI VE KKTC MESAJI

Yarın Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) gayriresmi zirvesine dikkat çeken Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) gözlemci statüsüyle toplantıda yer alacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu durum, TDT’nin genişleme ve siyasi temsiliyet gücü açısından kritik bir mesaj olarak değerlendirildi.