Türk Milleti Yaptırım Bekliyor
Türkiye'nin İsrail'le ticari ve askeri ilişkileri tartışmaya devam ediyor. Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, iktidarın İsrail ile olan ticarette evrakta sahtecilik yapmaya başladığını ve İsrail'e giden ticari ürünlerden birinin de barut olduğunu açıkladı.
İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırıları devam ederken Ak Parti hükümeti İsrail'i kınamaktan öteye geçemiyor.
Türk Milleti İsrail'e yaptırım talep ederken Ak Parti'nin İsrail'le askeri iş birliğini askıya almaması tartışılmaya devam ediyor.
İsrail’e çelik ihracatının eleştirildiği süreçte Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Türkiye'nin İsrail'e barut ta ihraç ettiğini açıkladı.
Çalışkan ayrıca İsrail'e giden askeri ürünlerin farklı limanlara uğradıktan sonra İsrail'e ulaştığına dikkat çekti.