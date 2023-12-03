Türk Milleti Yaptırım Bekliyor

İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırıları devam ederken Ak Parti hükümeti İsrail'i kınamaktan öteye geçemiyor.



Türk Milleti İsrail'e yaptırım talep ederken Ak Parti'nin İsrail'le askeri iş birliğini askıya almaması tartışılmaya devam ediyor.



İsrail’e çelik ihracatının eleştirildiği süreçte Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Türkiye'nin İsrail'e barut ta ihraç ettiğini açıkladı.



Çalışkan ayrıca İsrail'e giden askeri ürünlerin farklı limanlara uğradıktan sonra İsrail'e ulaştığına dikkat çekti.