Türk Milleti Yaptırım Bekliyor

Türkiye'nin İsrail'le ticari ve askeri ilişkileri tartışmaya devam ediyor. Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, iktidarın İsrail ile olan ticarette evrakta sahtecilik yapmaya başladığını ve İsrail'e giden ticari ürünlerden birinin de barut olduğunu açıkladı.

Türk Milleti Yaptırım Bekliyor
Son Güncelleme:

İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırıları devam ederken Ak Parti hükümeti İsrail'i kınamaktan öteye geçemiyor.

Türk Milleti İsrail'e yaptırım talep ederken Ak Parti'nin İsrail'le askeri iş birliğini askıya almaması tartışılmaya devam ediyor.

İsrail’e çelik ihracatının eleştirildiği süreçte Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Türkiye'nin İsrail'e barut ta ihraç ettiğini açıkladı.

Çalışkan ayrıca İsrail'e giden askeri ürünlerin farklı limanlara uğradıktan sonra İsrail'e ulaştığına dikkat çekti.

ABD Sorunları Bitmeyen F-35 Savaş Uçaklarına Çözüm ArıyorABD Sorunları Bitmeyen F-35 Savaş Uçaklarına Çözüm ArıyorDünya
# türkiye # israil
Çok Okunanlar
TÜRK-İŞ'ten Asgari Ücret Açıklaması!
TÜRK-İŞ'ten Asgari Ücret Açıklaması!
Marmara Bölgesi İçin Sağanak Uyarısı!
Marmara Bölgesi İçin Sağanak Uyarısı!
Interpol Tarafından Aranıyordu İstanbul'da Yakalandı! Thieves in Law Suç Örgütü Yöneticisi Yakayı El
Interpol Tarafından Aranıyordu İstanbul'da Yakalandı! Thieves in Law Suç Örgütü Yöneticisi Yakayı El
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e Tepki!
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e Tepki!
Putin'den Orduyu Genişletme Kararı!
Putin'den Orduyu Genişletme Kararı!
Öne Çıkanlar Netanyahu sera-t-il arrêté ? L'avocat Gilles Devers explique - Ulusal Kanal - Kıvanç Özdal Netanyahu sera-t-il arrêté ? L'avocat Gilles Devers explique - Ulusal Kanal - Kıvanç Özdal Cumhurbaşkanı Erdoğan Dilan - Engin Polat Çifti Hakkında İlk Kez Konuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Dilan - Engin Polat Çifti Hakkında İlk Kez Konuştu!