Türkiye - BAE dostluk haftası: Büyükelçi Zahiri Ulusal Kanal'a konuştu

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri dostluk haftası kapsamında Ankara'da Kültür Festivali düzenlendi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez Zahiri Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri hakkında Ulusal Kanal'a konuştu.

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Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri dostluk haftası kapsamında, işbirliği ve kültürel etkileşimi arttırmak amacıyla Başkent Millet Bahçesi'nde Kültür Festivali düzenlendi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez Zahiri, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında sürdürmeyi planladıkları kültürel faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Festivalin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da katıldı. Çam, açılış konuşmasında bu tür etkinliklerin, ilişkilerin daha da güçlenmesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

- Güçlü, muktedir, yetkin devletlerin, ülkelerin bu coğrafyada etkin olması çok kıymetli. Türkiye bütün uluslararası faaliyetlerde işbirlikleriyle büyümeyi ve çoğalmayı ve ticari, siyasi, kültürel her alandaki zenginliklerin artmasına katkı sağlayacak bir kesişme noktasındadır.

Festivalde Birleşik Arap Emirlikleri kültürünü tanıtan gösteriler düzenlendi ve yöresel ürünler sergilendi. Ankara ve İstanbul'da yapılacak olan etkinlikler 20 Eylül tarihine kadar devam edecek.

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