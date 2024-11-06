Türkiye HTŞ'nin saldırılarını engelliyor

Heyet-i Tahrir Şam militanları ABD ve İsrail’in teşvikiyle ikinci Halep Savaşı’na hazırlanıyor. Türkiye, saldırıyı önlemek için sert uyarılar gönderiyor.



HTŞ’nin öncelikli hedefleri içinde İdlib kırsalı, Hama, Lazkiye ve Halep bulunuyor. Terör örgütü, özellikle bölgedeki İranlı güçlerin Lübnan cephesine kaymasıyla bir boşluk ortaya çıktığını değerlendirip harekât hazırlığına girişti.



HTŞ, bir süredir Ukraynalı uzman heyet tarafından insansız hava araçları konusunda eğitiliyor. Bugünlerde de cephe hatlarına çok sayıda militan kaydırmaya başladı.



Terör örgütü PKK’ya bağlı “Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi” dikkat çeken bir analiz yayınladı. Yazıda, Türkiye’nin, olası bir saldırıdan vazgeçmesi için HTŞ’ye net uyarılar gönderdiği belirtildi. Suriye yönetimine operasyon hazırlığındaki HTŞ’yi ikna toplantıları yapıldığı bildirildi.



Yazıda, ‘Türkiye’nin HTŞ’yi Rusya eliyle terbiye etmek istediği, Rusya’nın da Suriye ile Türkiye’yi masaya oturtup, İdlib projesini sonuca ulaştırmayı hedeflediği’ belirtildi.



HTŞ’nin alanını genişletmek için Sukur el Şimal çetelerini himayesine almak istediği kaydedildi. Bunun Türkiye ile pazarlık konusu olduğu belirtildi. Afrin'de yapılan toplantılar sonucunda, bu çetelerin bölgedeki egemenliğine son verildiği ifade edildi.



Ayrıca, Türkiye’nin normalleşme karşıtı muhalif grupları tasfiye etmeye devam ettiği belirtildi.

