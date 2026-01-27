Türkiye ile Nijerya arasında askeriden medyaya 9 yeni iş birliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu’nun huzurunda, iki ülke arasında çeşitli alanları kapsayan 9 anlaşmaya imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu’nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli alanları kapsayan anlaşmaların imza töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu’nun huzurunda Türkiye ile Nijerya arasında toplam 9 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Nijerya arasında imza altına alınan anlaşmalar şu şekilde sıralandı:

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Diasporadaki Nijeryalılar Komisyonu Arasında Diaspora Siyasası Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Yükseköğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Helal Akreditasyon Kurumu ile Nijerya Ulusal Akreditasyon Sistemi Arasında Helal Kalite Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı

Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Tesis Eden Ortak Bildiri

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İşbirliği Protokolü

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Akademisi Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Kadın İşleri Bakanlığı Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı

nijerya anlaşma
