Türkiye ile Rusya arasında zirve: İstişareler yarın başlıyor

Türkiye ile Rusya, Orta Doğu’daki gelişmeleri ele almak üzere yarın İstanbul’da kritik bir görüşme gerçekleştirecek. İstişareler, iki ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde yapılacak.

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Türkiye ile Rusya arasında zirve: İstişareler yarın başlıyor
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Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Rusya’yı ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov temsil edecek.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre, toplantıda başta Suriye ve Filistin olmak üzere bölgesel meseleler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Görüşmelerde, iki ülkenin Orta Doğu politikaları doğrultusunda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Rusya, Türkiye'nin Orta Doğu’daki gelişmelere dair yürüttüğü istişare süreçlerine önem veren ülkeler arasında yer alıyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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