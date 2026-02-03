Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji, savunma ve teknoloji alanlarında 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Riyadh’da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ele alındı. Enerji, savunma sanayii, yatırımlar, ticaret ve teknoloji alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi ile bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Filistin’de kalıcı barışın sağlanması ve Gazze’nin yeniden imarı için gayret göstermeye devam ettiğini, bölgede yaşanan insani krizin bir an önce sona erdirilmesi için çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

Suriye konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının yalnızca Türkiye için değil, tüm bölge için de faydalı olacağını vurguladı. Türkiye’nin Suriye’nin istikrarına yönelik desteklerinin birçok alanda süreceğini belirten Erdoğan, Suriye’nin yeniden imarı için Suudi Arabistan ile iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

DÖRT ANLAŞMA İMZALANDI

Görüşmede ayrıca Yemen’deki son durum ile Doğu Afrika’daki gelişmeler de ayrıntılı şekilde ele alındı. Toplantının ardından Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji, savunma ve teknoloji alanlarında iş birliğini kapsayan dört anlaşma imzalandı ve ortak açıklama yayımlandı.

Anlaşmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yaptı:

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suudi mevkidaşım Sayın Abdulaziz bin Selman Al-Suud ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma’ya imza attık.

Anlaşma kapsamında Türkiye’de toplamda 5.000 MW gücünde güneş ve rüzgâr santrallerinin Suudi Arabistan şirketleri tarafından inşa edilmesini hedefliyoruz. Bunun ilk aşaması olarak Sivas ve Karaman illerimizde toplam 2.000 MW gücündeki güneş santrali projelerinin hayata geçirilmesini kararlaştırdık.

Enerji sektörümüze yönelik doğrudan yabancı yatırımların en önemli örneklerinden biri olarak gördüğümüz bu yatırımların tamamı dış finansman yoluyla gerçekleştirilecek. Uluslararası finans kuruluşları tarafından da kredi sağlanacak.

Kilovatsaat başına Karaman’da yapılacak santralden 1,995 euro cent, Sivas’ta yapılacak santralden ise 2,3415 euro cent üzerinden 25 yıl boyunca elektrik alımı yapılacak. Bu fiyatlar yapılacak santralleri, Türkiye’de inşa edilen yenilenebilir enerji santralleri arasında en düşük elektrik satış fiyatı ile ön plana çıkaracak. Ayrıca santraller %50 yerlilik oranı ile ülkemizin elektrik ekipman ve hizmet sektörlerine de önemli katkı sağlayacak.

Yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla kurulacak güneş enerjisi santralleri 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Türkiye’nin yatırım ortamına ve Türkiye’nin enerji sektörüne duyulan güveni gösteren bu projeler Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2035 yılına kadar 120.000 MW güneş ve rüzgâr kurulu gücüne ulaşma hedefi yolunda atılmış en önemli adımlardan biri niteliğindedir. Milletimize hayırlı olsun.