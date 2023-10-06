Türkiye Irak İlişkilerinde Sıcak Temas! Irak Ulusal Konseyi'nde Gündem Türkiye

Türkiye Irak ilişkilerinde sıcak temaslar devam ediyor. Irak resmi makamları, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in sınır güvenliği konularının ele alınması amacıyla Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesi için görevlendirildiğini duyurdu.

Türkiye Irak İlişkilerinde Sıcak Temas! Irak Ulusal Konseyi'nde Gündem Türkiye

Irak resmi makamları açıkladı. Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesi için görevlendirildi.

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi Başbakan Sudani'nin katılımıyla yapıldı. Konsey'de Türkiye Irak ilişkilerindeki son durum da ele alındı.

Yapılan resmi açıklama da Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in, sınır güvenliği sorunlarının çözümü ve ikili güvenlik komisyonunun çalıştırılması amacıyla Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesi için görevlendirildiği duyuruldu.

Öte yandan sıcak gündem devam ederken dünde Irak Savunma Bakanı Al Abbas, Ankara'ya resmi ziyarette bulanarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüşmüştü.

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# ırak # türkiye # dışişleri bakanlığı # hakan fidan
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