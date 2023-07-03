Türkiye-İran iş birliği güçleniyor: Ticaret 12,7 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin komşularıyla ticaret hacmi büyüyor.

Türkiye ile İran arasındaki ticarette geçen yıl önemli bir büyüme kaydedildi. 2 ülke arasındaki ticaret 12,7 milyar dolara ulaştı.

Veriler İran İslam Cumhuriyeti gümrüğü tarafından yayınlandı. Toplam ticaret, dolar bazında yüzde 19, riyal bazında ise yüzde 115 artış gösterdi.

İran Türkiye'ye yaklaşık 7,5 milyar dolarlık çeşitli ürün ihraç etti. İran Türkiye ile ticaret ortaklığını 3. sıraya taşıdı.

İran'ın Türkiye'den ithalatı da geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı.