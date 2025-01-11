Türkiye-İran lojistik krizine çözüm aranıyor: İran heyeti Ankara'da

İran Ticaret Odası Lojistik ve Transit Masa Başkanı Ganberpur, İran’ın Türk tırlarından aldığı mazot farkı uygulamasını kaldırdığını belirtti. Ancak dönüşte Türkiye’nin bu farkı almaya devam ettiğini ifade eden Ganberpur, bu sorunun çözümü için çaba gösterildiğini söyledi:

“Dünden itibaren İran araçlarından mazot farkı alınmıyor. Ancak dönüşte Türkiye mazot farkı almaya devam ediyor. Bunun çözümü için görüşmeler sürüyor.”

Ganberpur, Uluslararası Nakliyatçılar Derneği (UND) ile yapılan toplantılarda Türkiye’nin taleplerinin not alındığını ve bu taleplerin İran Cumhurbaşkanı’na iletileceğini belirtti.

“UND yönetim kurulu ile toplantı yaptık. Türkiye’nin taleplerini yazdık ve bunları bakana ilettim. Bakan, Cumhurbaşkanı ile görüştü. Önümüzdeki günlerde ortak bir çözüm bulunmasını umuyoruz. Bu olursa, eskisi gibi araçlar sorunsuz şekilde giriş çıkış yapabilir.”

Ganberpur ayrıca, iki ülke arasındaki lojistik sorunların ticareti olumsuz etkilediğine vurgu yaptı:

“Mazot farkını ortadan kaldırmalıyız. Bu tür sorunlar ihracatı zora sokuyor. Türkiye ve İran’ın daha sık görüşmesi gerekiyor. Sorunlar zamanında çözülmezse ticaret durma noktasına geliyor.”

İranlı yetkili, yaşanan krizin nedenine dair de açıklamalarda bulundu:

“Daha önce Türkiye ve İran arasında bir anlaşma vardı. Tırlara mazot desteği sağlanıyordu. Ancak İran bu desteği kaldırınca, Türkiye de karşılık verdi. Şu an iki taraf da giriş-çıkış yapan tırlardan mazot farkı alıyor. İran’da 27 TL olan bu fark, araçların sınırda beklemesine neden oluyor. Umarız bu sorun kısa sürede çözülür ve ihracatçıların malları zamanında teslim edilir.”