Türkiye - İran sınırında güvenli üst düzeyde

Türkiye-İran sınır hattı, yoğun güvenlik önlemleriyle korunuyor. 295 kilometrelik hattın yüzde 70'inde yer alan beton duvar ve hendekler tamamlandı. Kalan kısımlarda çalışmalar devam ediyor. İHA'lar, dron'lar, keskin nişancılar, insansız kara araçlarının da içinde olduğu güvenlik sistemleriyle sınır hattı üst düzeyde korunuyor. Hudut kartalları 7/24 görev yapıyor.

Sınır hattı üst düzey önlemlerle korunuyor, Hudut Kartalları 7/24 görev başında

Burası komşu İran ile en uzun sınıra sahip Van… 295 kilometrelik hattın yüzde 70'inde yer alan beton duvar ve hendekler tamamlandı. Kalan kısımlarda çalışmalar sürüyor. Üzerine üç sıra jiletli tel çekilen güvenlik duvarının gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

Cihazlar ve radarlarla bölge sürekli gözetleniyor

Taktik tekerlekli zırhlı yeni nesil araçlarla devriye ve operasyonel faaliyetler yapılıyor. İnsansız kara aracı, dron ve insansız hava araçlarıyla tehlikeli ve zorlu arazilerde keşif, gözetleme, koruma ve saldırı görevleri yürütülüyor.

Sınır hattına, dronsavar ile hava savunma topu ve uçaksavar monteli zırhlı personel taşıyıcı konuşlandırıldı. Sınırda, keskin nişancı timleri ve komando birlikleri sayesinde güvenlik üst düzeyde tutuluyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu yıl 15 bin 422 göçmenin sınırı geçmesi engellendi. 241 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 2 PKK’lı terörist yakalandı.