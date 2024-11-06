Türkiye - İran sınırında güvenli üst düzeyde

Türkiye-İran sınır hattı, yoğun güvenlik önlemleriyle korunuyor. 295 kilometrelik hattın yüzde 70'inde yer alan beton duvar ve hendekler tamamlandı

Türkiye - İran sınırında güvenli üst düzeyde
Yayınlanma:

Türkiye-İran sınır hattı, yoğun güvenlik önlemleriyle korunuyor. 295 kilometrelik hattın yüzde 70'inde yer alan beton duvar ve hendekler tamamlandı. Kalan kısımlarda çalışmalar devam ediyor. İHA'lar, dron'lar, keskin nişancılar, insansız kara araçlarının da içinde olduğu güvenlik sistemleriyle sınır hattı üst düzeyde korunuyor. Hudut kartalları 7/24 görev yapıyor.

Sınır hattı üst düzey önlemlerle korunuyor, Hudut Kartalları 7/24 görev başında

Burası komşu İran ile en uzun sınıra sahip Van… 295 kilometrelik hattın yüzde 70'inde yer alan beton duvar ve hendekler tamamlandı. Kalan kısımlarda çalışmalar sürüyor. Üzerine üç sıra jiletli tel çekilen güvenlik duvarının gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

Cihazlar ve radarlarla bölge sürekli gözetleniyor

Taktik tekerlekli zırhlı yeni nesil araçlarla devriye ve operasyonel faaliyetler yapılıyor. İnsansız kara aracı, dron ve insansız hava araçlarıyla tehlikeli ve zorlu arazilerde keşif, gözetleme, koruma ve saldırı görevleri yürütülüyor.

Sınır hattına, dronsavar ile hava savunma topu ve uçaksavar monteli zırhlı personel taşıyıcı konuşlandırıldı. Sınırda, keskin nişancı timleri ve komando birlikleri sayesinde güvenlik üst düzeyde tutuluyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu yıl 15 bin 422 göçmenin sınırı geçmesi engellendi. 241 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 2 PKK’lı terörist yakalandı.

Ersin Tatar'dan Türk Dünyası'na çağrıErsin Tatar'dan Türk Dünyası'na çağrıDünya
Günün Manşetleri
Ersin Tatar'dan Türk Dünyası'na çağrı
Hakan Fidan, ABD'deki seçim sonrasını işaret etti
Hizbullah İsrail’e roket attı
Rusya'dan seçimleri Trump'ın kazanmasıyla ilgili ilk açıklama
4 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye ve Yunanistan heyetleri bir araya geldi
Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı'nda kritik mesajlar
Donald Trump zafer konuşması yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a tebrik mesajı
ABD'de Donald Trump zaferini ilan etti
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı'nda kritik mesajlar Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı'nda kritik mesajlar
Dünyanın en güçlü orduları listesi yayınlandı: Türkiye kaçıncı sırada? Dünyanın en güçlü orduları listesi yayınlandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Hakan Fidan, ABD'deki seçim sonrasını işaret etti Hakan Fidan, ABD'deki seçim sonrasını işaret etti
Rusya'dan seçimleri Trump'ın kazanmasıyla ilgili ilk açıklama Rusya'dan seçimleri Trump'ın kazanmasıyla ilgili ilk açıklama
Ankaralı Turgut’un ölüm haberi yalanlandı: Kızı "hayatta!" dedi Ankaralı Turgut’un ölüm haberi yalanlandı: Kızı "hayatta!" dedi