Türkiye-Mısır İşbirliği Güçleniyor

Türkiye ve Mısır arasındaki iş birliği giderek güçleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır'ın başkenti Kahire'deki iki gün sürecek temaslarına başladı. Bolat, "Her alanda güçlenen ilişkilerimizin bölgemiz için son derece önemli olduğu inancındayız." dedi.

Türkiye-Mısır İşbirliği Güçleniyor
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Bolat, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh'in daveti üzerine beraberindeki iş insanı heyetiyle Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret etti. Bolat ve Saleh, ilk olarak Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığında ikili görüşme yaptı.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bolat, "Türkiye ve Mısır, 200 milyona yaklaşan toplam nüfusları, 1,5 trilyon dolara yaklaşan toplam Gayri Safi Milli Hasılaları ve 800 milyar dolara yaklaşan ticaret hacimleri ile önemli güç merkezleridir ve işbirliğimiz çok daha büyük bir potansiyeli barındırmaktadır. " ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, "Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin ve her alanda güçlenen ilişkilerimizin bölgemiz için son derece önemli olduğu inancındayız." vurgusu yaptı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# türkiye # mısır
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